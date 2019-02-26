В Венгрии акробат прогулялся по колесу обозрения (видео)

В Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.

В венгерском городе Деберецен акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения, высота которого составляет 45 метров.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что в Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.

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"Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик… Кто этот загадочный акробат, фотограф не рассказывает", – говорится в сообщении. По его словам, акробат должен показать людям, какой легкой должна быть гармония с окружающим миром.

Ранее в Cirque du Soleil на глазах у зрителей разбился акробат.