В Венгрии акробат прогулялся по колесу обозрения (видео)
12:37, 26 февраля 2019Мир
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В Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.
Фотограф з Угорщини знімає акробата, що гуляє на архітектурних пам'ятках
В венгерском городе Деберецен акробат прошелся по движущемуся колесу обозрения, высота которого составляет 45 метров.
Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что в Венгрии фотограф снимает мужчину, который гуляет на архитектурных памятниках.
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"Каждый раз балансер одет в черный костюм, а в руках держит такого же цвета зонтик… Кто этот загадочный акробат, фотограф не рассказывает", – говорится в сообщении. По его словам, акробат должен показать людям, какой легкой должна быть гармония с окружающим миром.
Ранее в Cirque du Soleil на глазах у зрителей разбился акробат.
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