В Cirque du Soleil на глазах у зрителей разбился акробат (видео)
08:37, 19 марта 2018Мир
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38-летний акробат выполнял трюки на ремнях во время шоу VOLTA, сорвался и упал на сцену.
Артист участвовал в шоу 15 лет / скриншот Cirque du Soleil Rus
Во время представления знаменитого Сирк дю Солей (Cirque du Soleil) в Тампе, Флорида, США, погиб цирковой артист Ян Арно.
Об этом сообщает Reuters. 38-летний акробат упал во время выступления шоу VOLTA. Он скончался от полученных травм в больнице.
Видео: YouTube WFLA News Channel 8
Арно участвовал в шоу Сирк дю Солей в течение 15 лет и считался одним из самых опытных артистов компании.
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