В Cirque du Soleil на глазах у зрителей разбился акробат (видео)

38-летний акробат выполнял трюки на ремнях во время шоу VOLTA, сорвался и упал на сцену.

Во время представления знаменитого Сирк дю Солей (Cirque du Soleil) в Тампе, Флорида, США, погиб цирковой артист Ян Арно.

Об этом сообщает Reuters. 38-летний акробат упал во время выступления шоу VOLTA. Он скончался от полученных травм в больнице.

Видео: YouTube WFLA News Channel 8

Арно участвовал в шоу Сирк дю Солей в течение 15 лет и считался одним из самых опытных артистов компании.

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Это третий несчастный случай с летальным исходом в 34-летней истории цирка.

Ранее сообщалось, что советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер от инфаркта на 71-ом году жизни.