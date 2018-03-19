В Cirque du Soleil на глазах у зрителей разбился акробат (видео)

08:37, 19 марта 2018
Мир
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Артист участвовал в шоу 15 лет / скриншот Cirque du Soleil Rus

Об этом сообщает Reuters. 38-летний акробат упал во время выступления шоу VOLTA. Он скончался от полученных травм в больнице. 

Видео: YouTube WFLA News Channel 8

Арно участвовал в шоу Сирк дю Солей в течение 15 лет и считался одним из самых опытных артистов компании.

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Это третий несчастный случай с летальным исходом в 34-летней истории цирка.

Ранее сообщалось, что советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер от инфаркта на 71-ом году жизни.

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Теги: #цирк#спортивная акробатика