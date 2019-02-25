EUObserver: Россия предлагала правящей партии Италии миллионы евро на выборы

Член правящей итальянской партии «Лига» обещал, что «новая Европа» будет ближе к Кремлю.

Россия предлагала «правой» партии «Лига», которая сейчас входит в правящую коалицию в Италии, три миллиона евро на кампанию перед выборами в Европарламент, которые пройдут в мае.

В частности, предложение было сделано во время встречи российского бизнесмена Ильи Якунин и члена итальянской партии Джанлуки Савоини в отеле «Метрополь» в Москве 18 октября 2018 года. Об этом пишет EUObserver со ссылкой на расследование двух итальянских журналистов.

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Российская сторона предлагала, чтобы нефтяная компания «Роснефть» продала итальянской Eni нефть с большой скидкой через посредника, которым бы мог выступить европейский банк или российская компания. Детали того, как разницу между ценами можно перечислить партии «Лига», не обсуждались во время встречи в российском отеле, — сказал журналист Стефано Вергине. Однако, юрист, который сопровождал итальянского политика Джанлуку Савоини сказал Якунину: «План наших «политических парней» простой. Дайте скидку в размере 4%. В течение года «Роснефть» будет перечислять 250 тысяч евро ежемесячно. Тогда эти деньги будут использованы на финансирование кампании».

«Мы хотим профинансировать избирательную кампанию, поэтому это пойдет на пользу обеим сторонам», - сказал неназванный итальянский юрист.

Итальянские журналисты признают, что не нашли доказательств того, что эти договоренности между «Лигой» и Россией были воплощены. Однако они настаивают, что у них есть твердые доказательства того, что переговоры о деньгах действительно велись.

«Мы были 18 октября в отеле «Метрополь» и мы собрали все доказательства, которые доказывают то, о чем мы говорим», - сказал Вергине.

В партии «Лига» все отрицают и называют информацию журналистов «абсурдом и безосновательными предположениями». «Роснефть» тоже все отрицает и угрожает судебным иском. Но партии «Лига» действительно нужны деньги для кампании перед выборами в Европарламент. Ведь в прошлом году Верховный суд Италии заморозил некоторые активы политической силы из-за обвинения в мошенничестве. Лидер партии Маттео Сальвини не скрывает, что он большой поклонник российского автократа Владимира Путина. И даже носит футболку с его изображением. В прошлом октябре он тоже побывал в Москве. За день до встречи в гостинице «Метрополь» он провел переговоры с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.

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Савоини ранее был пресс-секретарем лидера партии «Лига». Сейчас он играет влиятельную роль в итальянской политической силе. Кроме того, вместе с другим членом «Лиги» Клаудио д'Амико он владеет инженерной фирмой в Москве под названием Orion. Все это дополняет многочисленные связи между итальянской партией и Россией, — утверждают в британской неправительственной организации Global Witness.

«Россия – одна из самых влиятельных стран мира. И вполне очевидно, что если он дает кому-то деньги, то что-то хочет за это. Политическая партия не должна идти на такие вещи», - сказал журналист Вергине.

Согласно его данным, в гостинице «Метрополь» Савоини говорил Якунину: «Новая Европа должна быть ближе к России. Мы хотим изменить континент вместе с союзниками, такими как Ганс-Кристиан Штрахе в Австрии, партией «Альтернатива для Германии» в ФРГ, Марин Ле Пен во Франции, Виктор Орбан в Венгрии и «Шведские демократы" в Швеции». Итальянские журналисты отмечают, что все эти политики и политические силы уже давно занимают пророссийскую позицию. Австрийская «Партия Свободы», которую возглавляет Штрахе, «Альтернатива для Германии» тоже были обвинены в получении денег от Кремля. Марин Ле Пен тоже брала российские деньги перед выборами.