Церемония "Оскар-2019": как это было (фоторепортаж)

Церемония прошла достаточно быстро и без казусов.

В Лос-Анджелесе завершилась 91-я по счету самая престижная в мире кинопремия "Оскар-2019".

Нынешним триумфатором премии стала биографическая лента режиссеров Декстера Флетчера и Брайана Сингера "Богемная рапсодия" о британской рок-группе Queen. Лента собрала четыре награды в номинациях "Лучший актер", "Лучший монтаж", "Лучший монтаж звука" и "Лучшее сведение звука".

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Однако в номинации "Лучший фильм" победу одержала другая лента, а именно комедийная биографическая драма "Зеленая книга".

Интересно, что впервые за 30 лет не было ведущего мероприятия, а объявлять номинантов на сцену выходили разные американские звезды.

Так среди конферансье мероприятия были Шарлиз Терон, которая поразила новой прической и Дэниел Крейг, Хелен Миррен и Джейсон Момоа, которые оба вышли на сцену в розовом, Дженнфер Лопес и Крис Эванс, а также Джулия Робертс.

Церемония состоялась довольно сдержанно, быстро и без каких либо казусов.

Однако волшебным моментом вечера стало исполнение композиции Shallow из фильма "Звезда родилась". Леди Гага и Брэдли Купер умилили как своей песней так и ее исполнением, что зрители в зале встали и аплодировали стоя.

Кстати именно за эту песню Леди Гага получила первый в своей жизни "Оскар". Во время выступления певица не сдержала слез и расплакалась на сцене.

"Дело не в победе, дело в том, как важно не сдаваться. Если у тебя есть мечта, борись за нее", - сказала Леди Гага со сцены.

Напомним, лучшим актером нынешней церемнії "Оскар" стал Рами Малек за роль в ленте "Богемная рапсодия", а лучшей актрисой признали Оливию Колман за роль в фильме "Фаворитка".