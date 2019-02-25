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"Оскар-2019": все победители главной кинопремии года (фото, видео)

07:17, 25 февраля 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Кто получил Оскар в 2019 году

Лучший фильм: "Зеленая книга", всего у ленты три статуэтки.

Лучшая мужская роль: Рами Малек, "Богемная рапсодия".

Лучшая женская роль: Оливия Колман, фильм "Фаворитка".

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга".

Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — в номинации за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить". 

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон за фильм "Рома" 

Лучший оригинальный сценарий: фильм "Зеленая книга".

Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец"

Лучшая работа оператора: "Рома".

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Лучший монтаж: "Богемная рапсодия".

Лучший монтаж звука: "Богемная рапсодия".

Лучшее сведение звука: "Богемная рапсодия".

Лучший дизайн костюмов: "Черная пантера", Рут Картер.

Лучшие визуальные эффекты: "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла.

Лучшие грим и прически: "Власть".

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома".

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Бао", работа студии Pixar об ожившем пельмене.

Лучшая работа художника-постановщика: "Черная пантера".

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные".

Лучший документальный фильм: "Свободный подъем в одиночку" - лента про альпиниста Алекса Хоннольда, который первым поднялся без страховки на гору Эль-Капитан.

Лучшая песня: Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась".

Лучший саундтрек: "Черная пантера".

Лучший короткометражный документальный фильм: "Точка. Конец предложения". 

Лучший короткометражный фильм: "Кожа".

Напомним, что в этом году церемония "Оскар" впервые прошла без основного ведущего. После того, как через скандал в связи с гомофобными высказываниями актер Кевин Харт отказался вести церемонию, организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые будут выходить на сцену – это Дэниел Крейг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен, всего 13 голливудских звезд.

В этом году больше всего номинаций на "Оскар 2019" получили фильмы: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Рим", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Звезда родилась".

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Теги: #фильмы#фильм#Оскар#2019 год