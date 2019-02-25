"Оскар-2019": все победители главной кинопремии года (фото, видео)

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов 91-й кинопремии.

В ночь с 24 на 25 февраля в голливудском театре "Долби" состоялась 91-я церемония "Оскар-2019".

Кто получил Оскар в 2019 году

Лучший фильм: "Зеленая книга", всего у ленты три статуэтки.

Лучшая мужская роль: Рами Малек, "Богемная рапсодия".

Лучшая женская роль: Оливия Колман, фильм "Фаворитка".

JUST IN: Olivia Colman wins best actress Oscar for 'The Favourite' #Oscars More: https://t.co/JKJ3FyNczSpic.twitter.com/2Slqr8VW1u — Reuters Top News (@Reuters) February 25, 2019

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга".

Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — в номинации за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон за фильм "Рома"

Лучший оригинальный сценарий: фильм "Зеленая книга".

Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец"

Лучшая работа оператора: "Рома".

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Лучший монтаж: "Богемная рапсодия".

Лучший монтаж звука: "Богемная рапсодия".

Лучшее сведение звука: "Богемная рапсодия".

Лучший дизайн костюмов: "Черная пантера", Рут Картер.

Лучшие визуальные эффекты: "Человек на Луне" Дэмьена Шазелла.

Лучшие грим и прически: "Власть".

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома".

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Бао", работа студии Pixar об ожившем пельмене.

Лучшая работа художника-постановщика: "Черная пантера".

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные".

Лучший документальный фильм: "Свободный подъем в одиночку" - лента про альпиниста Алекса Хоннольда, который первым поднялся без страховки на гору Эль-Капитан.

Лучшая песня: Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма "Звезда родилась".

Лучший саундтрек: "Черная пантера".

Лучший короткометражный документальный фильм: "Точка. Конец предложения".

Лучший короткометражный фильм: "Кожа".

Напомним, что в этом году церемония "Оскар" впервые прошла без основного ведущего. После того, как через скандал в связи с гомофобными высказываниями актер Кевин Харт отказался вести церемонию, организаторы "подключили" к церемонии целый ряд знаменитостей, которые будут выходить на сцену – это Дэниел Крейг, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Гэри Олдмен, всего 13 голливудских звезд.

В этом году больше всего номинаций на "Оскар 2019" получили фильмы: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Рим", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Звезда родилась".