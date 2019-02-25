Американцу за несправедливые почти 40 лет в тюрьме заплатят $21 миллион

Мужчине заплатят 4,9 миллиона долларов, тогда как остальная сумма будет покрыта за счет страхования и из других источников.

В Соединенных Штатах Америки мужчине, который был неправомерно осужден за двойное убийство и провел почти 40 лет за решеткой, будет выплачена компенсация в размере 21 миллиона долларов.

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Как сообщает в воскресенье, 24 февраля, агентство AP со ссылкой на издание Los Angeles Times, администрация города Сими-Вэлли, что в штате Калифорния, согласовала с Крейгом Коли соглашение, в рамках которого ему была выплачена компенсация, передает DW.com.

По словам представителей городской администрации, эта сделка позволит избежать длительного судебного процесса, который стоил бы сторонам много денег и не является необходимостью.

Город заплатит Коли 4,9 миллиона долларов, тогда как остальная сумма будет покрыта за счет страхования и из других источников.

Крейг Коли, которому сейчас 71 год, в 1980 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство своей подруги и ее четырехлетнего сына, которые были совершены двумя годами ранее. В 2017 году мужчину помиловал калифорнийский губернатор Джерри Браун. Произошло это после того, как повторное расследование и анализ тестов ДНК установили его непричастность к совершению преступления.

В прошлом году штат Калифорния уже оплатил Коли два миллиона долларов компенсации за неправомерное заключение. По словам его адвоката, деньги, которые Коли получит в качестве компенсации, принесут некоторое облегчение, впрочем, никакие деньги не могут компенсировать ему проведенную в тюрьме жизнь.