Работа мечты: в Калифорнии паре предлагают вакансию смотрителей маяка (видео)

За работу предлагают 130 тысяч долларов в год плюс бесплатное питание.

В Калифорнии паре предлагают вакансию смотрителей маяка.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Жить на острове неподалеку от Сан-Франциско и удерживать расположенный там отель. За работу предлагают 130 тысяч долларов в год плюс бесплатное питание.

Среди обязанностей: бронирование номеров, ведение бухгалтерии, перевозки гостей на лодке и приготовления им пищи.