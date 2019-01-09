Работа мечты: в Калифорнии паре предлагают вакансию смотрителей маяка (видео)
04:03, 09 января 2019Новости туризма
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За работу предлагают 130 тысяч долларов в год плюс бесплатное питание.
В Калифорнии паре предлагают вакансию смотрителей маяка.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Жить на острове неподалеку от Сан-Франциско и удерживать расположенный там отель. За работу предлагают 130 тысяч долларов в год плюс бесплатное питание.
Среди обязанностей: бронирование номеров, ведение бухгалтерии, перевозки гостей на лодке и приготовления им пищи.
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