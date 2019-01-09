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Работа мечты: в Калифорнии паре предлагают вакансию смотрителей маяка (видео)

04:03, 09 января 2019
Новости туризма
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Жить на острове неподалеку от Сан-Франциско и удерживать расположенный там отель. За работу предлагают 130 тысяч долларов в год плюс бесплатное питание.

Среди обязанностей: бронирование номеров, ведение бухгалтерии, перевозки гостей на лодке и приготовления им пищи.

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