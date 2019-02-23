"Это плохо для Украины": эксперт объяснил, зачем Путин заглатывает Беларусь

По словам Хары, Лукашенко сам избавился от всех, на кого мог бы сейчас попробовать опереться.

Мы наблюдаем не присоединение Беларуси к России, а ее агрессивное поглощение, заявил во время чата на Главреде эксперт Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара.

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"Кстати, это аргумент против тех, кто считает, что благосклонная пророссийская политика могла бы сохранить независимость Украины и Крым в ее составе", – добавил он во время чата на Главреде.

По его словам, белорусское экономическое чудо происходит исключительно за счет российских энергетических ресурсов.

Зачем Путину такое чудо, когда он может расширить свою империю еще одной "исконно русскою территорией"? Тем более что Лукашенко долго зачищал политическое и медийное поле от всех тех, на кого мог бы сейчас попробовать опереться, чтобы не быть проглоченным", – отметил эксперт.

При этом Хара подчеркнул, что полный контроль Москвы над Беларусью не только осложнит ситуацию безопасности для Украины, но и станет инструментом влияния на сопредельные страны ЕС и НАТО: "Оттуда он может угрожать европейцам, чтобы те отказались от поддержки Украины и начали строить "общую Европу" от Лиссабона до Владивостока".