Кэмерон и Обама договорились о консолидированном давлении на Россию

США и Великобритания объединятся для усиления и продолжения оказывания давления на Россию с целью урегулирования кризиса в Украине.

Об этом говорится в совместной статье британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и американского президента Барака Обамы, которое было опубликовано в издании Times, пишет ZN.

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По их словам, они "продолжат консолидированные действия по противостоянию агрессии России в Украине".

"Если мы позволим таким фундаментальным нарушениям международного права оставаться безнаказанными, то пострадаем от нестабильности, которая последует за этим", - утверждают Обама и Кэмерон.

"Мы направили недвусмысленный сигнал: международное сообщество не будет поддерживать попытки России дестабилизировать Украину", - цитирует издательство слова Обамы.

Совместная статья появилась в преддверии визита Кэмерона в США, во время которого он также обсудит с Обамой вопрос кибербезопасности.