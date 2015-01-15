Кэмерон и Обама договорились о консолидированном давлении на Россию
Кроме того, лидеры Великобритании и США планируют оказывать помощь Украине для укрепления экономики и демократии.
США и Великобритания объединятся для усиления и продолжения оказывания давления на Россию с целью урегулирования кризиса в Украине.
Об этом говорится в совместной статье британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и американского президента Барака Обамы, которое было опубликовано в издании Times, пишет ZN.
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По их словам, они "продолжат консолидированные действия по противостоянию агрессии России в Украине".
"Если мы позволим таким фундаментальным нарушениям международного права оставаться безнаказанными, то пострадаем от нестабильности, которая последует за этим", - утверждают Обама и Кэмерон.
"Мы направили недвусмысленный сигнал: международное сообщество не будет поддерживать попытки России дестабилизировать Украину", - цитирует издательство слова Обамы.
Совместная статья появилась в преддверии визита Кэмерона в США, во время которого он также обсудит с Обамой вопрос кибербезопасности.