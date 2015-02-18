СМИ: Венгерским журналистам запретили сопровождать Путина к мемориалу советским солдатам

Об этом сообщило польское издание Stooq со ссылкой на Informacyjna Agencja Radiowa.

Венгерский журналист Ондраш Штумпф в комментарии агентству заявил, что его коллег не пустили вместе с Путиным на кладбище Керепеши, где расположен отреставрированный российским миллиардером Андреем Скочем мемориал погибшим во Второй мировой и в 1956 году советским солдатам. Президента РФ должны были сопровождать только представители российских медиа, сказал Штумпф.

Читайте такжеПутин пообещал Венгрии гибкий контракт с «Газпромом»Глава венгерского аналитического центра Питер Креко отметил, что не совсем ясно, к какому именно памятнику российский президент возложил венок - памяти погибших в борьбе с нацистами или памяти погибших во время подавления восстания 1956 года, на котором написано "погибшим в борьбе с контрреволюцией".

При этом с английской и русской версий официального сайта Кремля исчезли новости о посещении Путиным Керепеши (кэш), а в отчете о его визите в Венгрии осталась только лаконичное упоминание о кладбище.

Венгерское издание politics.hu отмечает, что если Путин действительно возложил цветы к мемориалу погибшим в 1956 году, это противоречит некоторым положениям принятой нынешним правительством Конституции страны и ее законам, которые устанавливают уголовную ответственность за отрицание преступлений нацистской и коммунистической диктатуры.

Напомним, Путина в Будапеште встречали массовым митингом.