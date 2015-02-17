Канада готова расширить санкции против России

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Канады Роб Николсон, пишет ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

Агентство отмечает, что санкции планирую ввести из-за "нарушения Россией суверенитета Украины" и распространятся на частных лиц и ряд компаний.

Ранее о готовности расширить санкции заявлял министр международной торговли Канады Эдвард Фаст. Эти намерения подтверждали премьер-министр Канады Стивен Харпер и министр иностранных дел Джон Бэрд.

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В конце января Канада приняла решение о введение дополнительных санкций в отношении России в связи с обстрелом Мариуполя, который привел к многочисленным жертвам среди мирного населения.

16 февраля Евросоюз расширил санкционный список против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине.