Министр иностранных дел Австралии описала Путина смайлом

Оказалось, среди прочего, что с российским президентом Владимиром Путиным у главы МИД ассоциируется красное "гневное лицо", а отношения своей страны с Китаем и США она охарактеризовала крайне одобрительными иконками, передает Би-би-си.

Взаимодействие Канберры с Джакартой, в последние годы носившее натянутый характер в связи с чередой скандалов с мигрантами, удостоилось от министра сонно-поникшего смайлика с закрытыми глазами.

При этом Бишоп "двумя руками" поддержала ЛГБТ-браки и изобразила "покерное лицо" при ответе на вопрос, не мечтает ли она занять кресло премьера.

Читайте такжеУгроза в адрес Путина признана словом года в АвстралииВыяснилось также, что глава МИД любит бегать и танцевать. Из домашних животных Бишоп отдает предпочтение котам, в то время как себя ассоциирует с обезьяной.

Премьер-министр Австралии Тони Эбботт, на взгляд главы МИД, является "человеком на бегу".