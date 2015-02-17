США обвинили Россию в нарушении перемирия на Донбассе и призвали немедленно прекратить нападение

Госдепартамент США обвинил Россию и боевиков в нарушении режима перемирия на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 16 февраля, передает Лента.ру со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

«Соединенные Штаты серьезно обеспокоены ухудшением ситуации в районе Дебальцево на востоке Украины... Сепаратисты публично заявили, что они отказываются соблюдать режим прекращения огня в Дебальцево, и наблюдателям ОБСЕ не были даны гарантии безопасности для доступа в этот район. Эти агрессивные действия и заявления поддерживаемых Россией сепаратистов угрожают недавнему перемирию и подвергают риску запланированный вывод тяжелых вооружений», — говорится в заявлении.

США призвали боевиков и Россию «немедленно прекратить нападения» и начать диалог с ОБСЕ для реализации минских договоренностей.

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Напомим, 12 февраля по итогам продолжительных переговоров в Минске лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) подписали документ, утверждающий комплекс мер по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, договор подразумевал полное прекращение огня с 00:00 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения из зоны военных действий и контроль со стороны ОБСЕ за ходом исполнения Минских соглашений.

Несмотря на то, что перемирие вступило в силу, в районе Дебальцево продолжаются бои. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Сербии Ивица Дачич в понедельник призвал все стороны конфликта воздержаться от действий, которые ставят под угрозу перемирие. Обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми действиями также выразили президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.