The Guardian: в первый день перемирия в Украине боевые действия продолжались

В статье Алека Луна и Шона Уокера под названием «В первый день перемирия в Украине боевые действия продолжались», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что интенсивность боевых действий в восточной Украине в воскресенье уменьшилась, но в первый день действия режима прекращения огня столкновения продолжались, особенно вокруг города Дебальцево, за который сражаются обе стороны конфликта.

Соглашение, которое должно положить конец конфликту, унесшего жизни более 5 тыс. человек с прошлой весны, было достигнуто в ходе переговорного марафона в минувшую среду в Минске, в котором принимали участие украинский и российский президенты, а также Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

После переговоров, которые продолжались всю ночь, было достигнуто соглашение о том, что режим прекращения огня должен начать действовать в полночь в воскресенье. Также стороны в общих чертах обсудили дальнейший процесс политического урегулирования конфликта. Но все стороны довольно скептично относятся к тому, что соглашение будет выполняться, поскольку оно похоже на сентябрьские договоренности, которые почти сразу были нарушены.

Лидеры четырех стран обсудили в воскресенье в телефонном режиме «сложную ситуацию вокруг Дебальцево», – говорится в заявлении Кремля. Ранее в тот же день Джон Керри, госсекретарь США, говорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и призвал россиян поддержать «полную реализацию» режима прекращении огня.

Украинские власти и самопровозглашенные восточные республики сообщили, что боевые действия затихли, и режим прекращения огня в основном соблюдался во второй половине дня в воскресенье. Но журналисты The Guardian слышали минометный обстрел к востоку от поселка Луганское на пути к Дебальцево, где около 8 тыс. украинских военных противостоят атакам повстанцев в течение нескольких недель.

Солдаты на последнем блокпосту в Луганском сказали, что после полуночи звук оружия затих, но обстрелы украинских позиций в этом районе возобновились около 6 утра – эту информацию подтвердили в пресс-службе АТО.

В южной части поселка Луганское проходит 16-километровая смертельно опасная дорога, которую часто обстреливают и минируют повстанцы, чтобы отрезать Дебальцево от территорий, подконтрольных украинским военным. Немного дальше на север по шоссе дымился уничтоженный транспортный автомобиль для перевозки личного состава.

«Здесь нет перемирия», – сказал солдат, назвавший лишь свое имя – Андрей. «Это подарок от Путина», – пошутил другой солдат, указывая на обстрел.

По словам солдат, украинские войска не стреляют в ответ, но создавалось впечатление, что на востоке от Луганского слышался ответный огонь. Командование украинской армии утверждает, что украинские военные соблюдают режим прекращения огня, но могут открыть ответный огонь в случае нападения или, если повстанцы будут обстреливать жилые районы. Лидеры самопровозглашенной ДНР заявили, что украинские войска обстреляли два района, подконтрольные повстанцам, из пулеметов и реактивных систем залпового огня после часа ночи.

После переговоров о мирном плане в Минске Владимир Путин сказал, что украинские войска окружены и должны покинуть город, но Киев не согласился с этим. Андрей показал The Guardian текстовое сообщение, в котором украинским солдатам говорили, что их предали, и предлагали сдаться в плен повстанцам, чтобы остаться в живых. По его словам, эти сообщения массово отправляли на телефоны тех, кто находился в районе Дебальцево.

Украинский посол по особым поручениям Дмитрий Кулеба сказал, что режим прекращения огня иногда нарушался в течение ночи, но украинские военные готовы отвести тяжелые вооружения, если повстанцы сделают то же самое.

«Дебальцево есть и будет оставаться одной из самых горячих точек», – сказал Кулеба. «В целом перемирие здесь соблюдается, но мы ожидаем, что это будет главным местом для содействия установления реального режима прекращения огня».

Принцип, который предполагает то, что противоборствующие стороны могут открыть огонь в ответ в случае нападения, – формула, которая привела к тому, что в сентябре перемирие закончилось полным провалом, до сих пор действует.

Повстанцы заявили, что соглашение о прекращении огня не распространяется на Дебальцево, и они будут атаковать украинские войска, если те попытаются предпринять какие-то действия вместо того, чтобы сдаться. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соглашение о прекращении огня должно быть реализовано в полной мере, но не уточнил, считает ли Кремль, что договор не распространяется на Дебальцево.

Путин, как полагают, добивался в Минске того, чтобы соглашение о прекращении огня начало действовать намного позже, возможно, надеясь на то, что повстанческие силы смогут захватить город до начала перемирия. Россия настаивает на том, что она не является стороной конфликта, и отрицает доказательства того, что она предоставляла сепаратистам финансовую помощь, оружие, а иногда и направляла свои войска для подкрепления.

Минское соглашение предполагает, что обе стороны должны отвести тяжелые вооружения от линии фронта, чтобы создать буферную зону, шириной от 50 до 140 км, в зависимости от дальности действия оружия. В течение конфликта обе стороны стреляли друг в друга крайне неточно, в результате чего было много жертв среди мирного населения.

Согласно мирному договору, Украина также должна восстановить контроль над границей с Россией, которая в настоящее время полностью находится под контролем повстанческих сил и используется для отправки из России оружия и боевиков. Тем не менее, в соглашении говорится о том, что контроль над границей можно будет восстановить только после проведения местных выборов в регионе, а также предоставления ему автономии, хотя сложно себе представить, как будет проходить этот процесс. На самом деле, если соглашение о прекращении огня действительно будет выполняться, то, скорее всего, Киеву придется платить за содержание подконтрольных повстанцам территорий, но у него не будет никакого политического контроля.

Противоборствующие стороны, как кажется, используют перемирие для того, чтобы укрепить свои позиции. Три грузовика с украинскими солдатами в полном боевом снаряжении ждали на шоссе, ведущем в Луганское, и командир отряда соседнего добровольческого батальона признал, что украинские войска укрепляют свои позиции возле Дебальцево.

Украинские военные сообщили о том, что их позиции в городе Золотое в Луганской области были обстреляны рано утром. По словам губернатора Луганской области Геннадия Москаля, боевые действия стали менее интенсивными в его области, но «полного прекращения огня не произошло», и активные противостояния продолжаются в нескольких районах. Подконтрольную украинским силам Попасную обстреляли с «Градов», в результате чего погибла пожилая пара, когда на них рухнул их дом, сказал он.

Добровольческий батальон «Азов» сообщил о том, что боевые действия продолжались и на втором основном фронте вблизи прибрежного города Мариуполя. 50 человек из батальона были ранены и трое убиты в субботу в ходе боев за Широкино, расположенное между подконтрольным украинскому правительству Мариуполем и позициями повстанческих сил возле российской границы.