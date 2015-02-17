Великобритания запретила России участвовать в выставке военной техники
03:43, 17 февраля 2015Мир
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Великобритания отказала России в участии в международной выставке военной техники DSEI в Лондоне, которая пройдет с 15 по 18 сентября 2015 года.
Великобритания запретила России участвовать в выставке военной техники / abnews.ru
Об этом заявил заместитель генерального директора "Ростех" Дмитрий Шугаев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"В этом году английская выставка DSEI-2015 пройдет без участия разработок российских оружейников. Нам прислали отказ. "Вас на этой выставке видеть не хотим"", - сказал Шугаев в интервью.
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Выставка современных систем вооружения DSEI-2015 пройдет в Лондоне с 15 по 18 сентября. Выставка будет посвящена преимущественно сухопутной военной тематике.
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