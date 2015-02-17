Сотни венгров вышли на митинг против визита Путина

В частности, "Радио Свобода" со ссылкой на западные информационные агентства сообщает о 1,5-2 тысячах протестующих.

Митингующие прошли от Восточного вокзала к Западному вокзалу Будапешта, что, по словам организаторов, должно символизировать стремление венгров идти в сторону Запада, а не России.

Среди лозунгов, с которыми вышли демонстранты, - "Путин - нет, Европа - да!" Или "Русские, домой!"

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Визит Путина должен состоятся завтра, 17 февраля.

Нынешнее руководство Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном является ныне одним из самых пророссийских в Европейском союзе. Его, как и российское руководство, правозащитники обвиняют, в частности, в подавлении свободы средств информации, монополизации власти одной партией и т.п.