"Перед Лукашенко большая дилемма": аналитик предупредил о серьезной угрозе Беларуси со стороны РФ

Эксперт подчеркнул, что Беларусь более уязвима перед РФ, чем Украина.

Белорусские Вооруженные силы – это фактически подразделение российской армии. В стране действует множество агентов РФ.

Такое мнение озвучил аналитик Института мировой политики Николай Белесков, передает «Обозреватель». Он подчеркнул, что Беларусь более уязвимее перед РФ, чем Украина.

"У них меньше населения, меньше вооруженные силы. Степень инфильтрации российских агентов в белорусской армии, в секторе безопасности и обороны намного больше", – заявил Белесков.

Также эксперт добавил, что Беларусь в худшей ситуации из-за изолированности. Страна не имеет возможности надеяться на поддержку Запада.

Читайте такжеForeign Policy: Оккупация Беларуси не даст Путину тот же эффект, что и война против Украины

"Перед Лукашенко большая дилемма, поскольку с одной стороны он и дальше хочет быть руководителем Беларуси как независимого государства, с другой стороны – для сохранения экономических преференций надо отдавать суверенитет, а отдавать уже нечего", – заверил он.

"Угроза для них, я бы сказал, больше чем для Украины. С одной стороны РФ с соответствующими интересами и стремлениями, а с другой стороны Беларусь изолирована. Если мы можем надеяться на какую-то поддержку Запада, кредиты, политическую помощь, то Минск этого не имеет", – резюмировал аналитик.