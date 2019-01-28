Политика Лукашенко насчет РФ "газ в обмен на поцелуи" дала сбой – эксперт

По словам эксперта, было бы ошибкой считать, что Беларусь полностью растворилась или интегрировалась в Россию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оттягивает создание союзного государства с Россией, поскольку не хочет окончательно превратить свою страну в плацдарм для войск РФ. Однако отстаивать позиции белорусскому лидеру становится все труднее.

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Об этом заявила эксперт по вопросам международных отношений Ирина Верещук, передает «Обозреватель». Международник отметила, что политика Лукашенко, которую условно можно назвать "газ в обмен на поцелуи", работала много лет, но теперь дала сбой.

"В России уже дошли до того, что союзный договор 1999 года должен выполняться и имплементироваться в полной мере. Они и так много чего исполнили. У них есть совместное использование вооруженных сил, стоят военные базы. У них есть, что показать", — отметила эксперт .

По мнению Верещук, вопрос в том, насколько Александр Лукашенко готов поступиться своей властью: "Этот человек у власти с 1994 года. Еще Путин не был президентом, а он был. Это последний автократ Европы. Не могу сказать, что он тиран, диктатор — он автократ".

По словам эксперта, было бы ошибкой считать, что Беларусь, "как бы мы о ней легкомысленно не говорили", полностью растворилась или интегрировалась в Россию. Кроме того, Лукашенко не готов к объединению с Россией.

Верещук отметила, что для Кремля главное в союзном государстве — "не совместное использование таможенных правил, даже не тарифы на нефть, не льготы, а то, что они подписали в военной и оборонной сфере, и как эти войска будут использоваться".

"Лукашенко не хочет, чтобы с его территории стреляли Птурсы и "Грады" били. Но сможет ли он удержаться, имеет ли достаточную силу и резерв внутри страны, чтобы этого не произошло — это уже вопрос", — добавила она.