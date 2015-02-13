Во Франции задержали шестерых чеченцев по подозрению в терроризме

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на газету Le Figaro.

Как говорится, мужчины в возрасте от 32 до 38 лет были задержаны на прошлых выходных в Альбе и Тулузе на юге Франции.

Как сообщает издание, из шести подозреваемых один имеет французско-российское происхождение, другой получил французское гражданство в 2009 году, и еще четверо имели статус политического беженца во Франции.

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Всем им были предъявлены обвинения в преступной связи с террористическими организациями и финансировании терроризма.

Шестеро подозреваемых были взяты под стражу, пишет издание.

В частности, их подозревают в отправке кандидатов для джихадистских групп в Сирии, финансировании и материально-технической поддержке таких групп.

Ранее УНИАН сообщал, что в январе на юге Франции были задержаны пятеро граждан России, подозреваемых в подготовке терактов. По информации издания Direct Matin, которое ссылается на прокурора Ивона Кальве (Yvon Calvet), все они являются чеченцами.