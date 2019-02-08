В аэропортах США ежедневно изымают более десяти заряженных пистолетов (видео)
11:46, 08 февраля 2019Мир
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Это статистика за последний год.
В американских аэропортах ежедневно изымают по 11 заряженных пистолетов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Это статистика за последний год. Хотя закон в Соединенных Штатах и позволяет иметь огнестрельное оружие, но садиться с ним в самолет строго запрещено.
Однако никакие предупреждения не действуют, ежегодно количество желающих попробовать пронести пистолет через контроль авиабезопасности растет.
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