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В аэропортах США ежедневно изымают более десяти заряженных пистолетов (видео)

11:46, 08 февраля 2019
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Это статистика за последний год. Хотя закон в Соединенных Штатах и позволяет иметь огнестрельное оружие, но садиться с ним в самолет строго запрещено.

Однако никакие предупреждения не действуют, ежегодно количество желающих попробовать пронести пистолет через контроль авиабезопасности растет.

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Теги: #США#оружие