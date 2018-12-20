СБУ разоблачила ложь Путина и показала "вагнеровцев", которые были в ЦАР во время убийства журналистов

В СБУ заявили, что сегодняшнее заявление Путина относительно наемников ЧВК «Вагнера» в ЦАР и обстоятельств убийства российских журналистов В.Джемаля, К.Радченко и А.Расторгуева является сознательной ложью.

Служба безопасности Украины раскрыла новые детали относительно преступлений внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера».

Как отмечает пресс-центр Службы безопасности, материалы «приобретают особую актуальность в разрезе сегодняшней пресс-конференции Президента РФ В.Путина и его заявлений относительно наемников «Вагнера».

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В спецслужбе напомнили, что 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты российские журналисты – А.Джемаль, К.Радченко и А.Расторгуев, которые по информации СМИ проводили расследования незаконной деятельности российских наемников в этой стране. При этом, российская власть сразу отрицала факт присутствия террористов ЧВК «Вагнера» в ЦАР.

«Однако, полученная СБУ информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц РФ. По имеющимся данным, наемники ЧВК «Вагнера» были направлены к ЦАР руководством ГУ ГШ ВС РФ еще в начале 2018 года. Структурой прикрытия террористов является коммерческая фирма, аффилированная с все тем же «поваром», а по совместительству российским бизнесменом Евгением Пригожином – ООО «М-Финанс» (г. Санкт-Петербург, основные направления деятельности: добыча драгоценных камней, деятельность частных охранных служб). При этом, доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Е. Пригожина», – говорится в сообщении.

Согласно имеющимся материалам СБУ, к задачам «службы безопасности ООО «М-Финанс» в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований, а также обеспечение тайного вывоза драгоценных камней (алмазов) с территории Центральноафриканской республике в РФ в интересах обогащения высшего руководства государства и российских спецслужб.

«Службой безопасности Украины установлены 37 граждан РФ, которые привлекаются руководством военной разведки РФ на ротационной основе к выполнению служебных задач в ЦАР в составе «службы безопасности ООО «М-Финанс» (руководитель СБ – гражданин РФ Захаров Валерий Николаевич 12.01.1970 г.р., г. Санкт-Петербург, личный номер в структуре ЧВК «Вагнера» М-5658). Среди них уже идентифицированы персоналии 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов. Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на Востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ:

- Залмчев А.Б., 04.11.1984, г. Санкт-Петербург, личный номер Г-0197 (больше информации - https://www.facebook.com/giolena11/posts/ 1553003061414833);

- Грузденок Г.В., 27.12.1976, г. Санкт-Петербург, М-3207;

- Юдов С.М., 28.11.1968, г. Санкт-Петербург, М-5662;

- Фарафонов А.Е., 25.10.1975, г. Санкт-Петербург, М-5654;

- Киракосян А.А., 14.05.1976, г. Санкт-Петербург, М-0613;

- Сотов А.А., 02.06.1976, г. Санкт-Петербург, М-5661;

- Бубнов Г.А., 08.12.1971, г. Санкт-Петербург, М-5655

- Вильдяев В.В., 15.08.1977, г. Улан-Удэ, М-1000;

- Минибаев И.Г., 07.08.1988, Белгородська область, М-1005;

- Завадский С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, Г-1313», – сообщили в спецслужбе.

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР, руководитель «службы безопасности ООО «М-Финанс» Захаров получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране.

«Все вышесказанное свидетельствует, что сегодняшнее заявление президента РФ В.Путина в отношении наемников ЧВК «Вагнера» в ЦАР и обстоятельств убийства российских журналистов В.Джемаля, К.Радченко и А.Расторгуева является сознательной ложью. Материалы СБУ могут стать «ключом» для установления и задержания конкретных исполнителей этого дерзкого преступления не «когда-нибудь», а в ближайшее время», – отметили в ведомстве.

«Тайная деятельность российских наемников «Вагнера» в ЦАР должна стать объектом международного расследования. Российская власть никоим образом не заинтересована в установлении правды, ведь речь идет о «частной армии Путина», на чьих руках тысячи жизней мирных граждан в Украине и Сирии. Нам всем наконец нужно понять, что молчание мирового сообщества убивает», – заявил председатель СБУ Василий Грицак.

Как очередной пример тайного применения российских наемников за пределами РФ и сокрытия российскими властями фактов их массовых гибели, СБУ обнародовала дополнительную информацию о членах ЧВК «Вагнера», которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, но погибли в Сирии:

- Светкин Е.В., 20.03.1986, Самарская область, Ставропольский район, сел. Хрящевка, механик-водитель танка, личный номер Г-0823;

- Кононов А.М., 20.08.1985, Архангельская область, Котласский район, сел. Фетовская, командир танка, личный номер Г-0822.

Отмечается, что оба входили в состав танка, уничтоженного 07.02.2018 года во время так называемого «пригожинского наступления» в районе сирийского г. Дейр-эз-Зор.

В общем, подтвержденный персональный список погибших в тот день российских наемников насчитывает уже 63 фамилии, и это является наглядным примером наглого вранья официальных лиц РФ по отношению к российскому гражданскому обществу.

- Карабитський К.А., 26.05.1986, г. Новосибирск, гранатометчик расчета АГС-17, личный номер М-0171, погиб 21.01.2017;

- Васильев Д.М., 07.10.1969, г. Пермь, выпускник Московского пограничного института ФСБ РФ, сторонник «русской национал-социалистической партии», погиб 08.09.2017;

- Павлюк А.В., Иркутская область, г. Ангарск, разведчик-связист, личный номер Г-2062, погиб 21.12.2017.

Также, СБУ презентует специальный информационный буклет о террористической деятельности в Украине внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера». Буклет издан на украинском и английском языках и содержит QR-код для прямого доступа к обобщенной информации СБУ и украинских волонтеров о кадровом составе и преступлениях российских наемников, в том числе перехваченные разговоры руководителей ЧВК «Вагнера» с кураторами из числа генералов Генерального штаба ВС РФ .

Также Служба безопасности Украины анонсировала ближайшие дни специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины 3-х агентурно-боевых групп российской военной разведки.