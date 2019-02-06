Business Insider: Трамп вслед за Путиным заговорил о том, как "деды воевали" во Вторую мировую войну

Американский президент пытается использовать историю для консолидации избирателей, как это делает российский автократ.

Обращение президента Дональда Трампа «О состоянии государства» было сильно сосредоточено на победе США во Второй мировой войне. Так американский лидер пытался консолидировать американцев. И многим это напомнило тактику, которую регулярно использует российский автократ Владимир Путин.

Как пишет Business Insider, указав на присутствие трех ветеранов высадки в Нормандии в зале Конгреса во время его выступления, Трамп начал говорить о Второй мировой войне.

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«В июне мы будем отмечать 75 годовщину начала того, что генерал Дуайт Эйзенхауэр называл «Великим крестовым походом» - союзного освобождения Европы во Второй мировой войне. В день высадки в Нормандии, 6 июня 1944 года 15 тысяч молодых американцев пришли с воздуха, а еще 60 тысяч начали штурм с моря, чтобы спасти нашу цивилизацию от тирании», - сказал президент США.

По его словам, все, что произошло после победы США во Второй мировой войне, благодаря «крови, слезам, смелости и видению американцев предыдущих поколений».

«Когда американские солдаты появились под пасмурным небом Ла-Манша в первые часы начала высадки в 1944 году, они были лишь молодыми ребятами, которым было по 18-19 лет и которые мчались на встречу самой ожесточенной битве в истории войны», - говорил Трамп.

«Они не знали, переживут ли следующий час. Не знали, постареют ли. Но они знали, что Америка должна взять верх. Их причиной была эта страна и еще нерожденные поколения. Почему они это сделали? Ради Америки и ради нас», - добавил он.

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Ностальгическая риторика о Второй мировой войне Трампа очень напоминает заявления лидеров России. СССР часто использовал тему войны, чтобы укрепить свою власть и легитимность. Бывший агент КГБ Владимир Путин продолжил эту традицию, когда стал президентом России.

Путин использует Вторую мировую войну в качестве фактора, который объединяет россиян, а также в своих попытках восстановить чувство национальной гордости после падения СССР. В последние годы тема войны играла важную роль в ностальгической пропаганде Кремля.