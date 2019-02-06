Business Insider: Трамп вслед за Путиным заговорил о том, как "деды воевали" во Вторую мировую войну
Обращение президента Дональда Трампа «О состоянии государства» было сильно сосредоточено на победе США во Второй мировой войне. Так американский лидер пытался консолидировать американцев. И многим это напомнило тактику, которую регулярно использует российский автократ Владимир Путин.
Как пишет Business Insider, указав на присутствие трех ветеранов высадки в Нормандии в зале Конгреса во время его выступления, Трамп начал говорить о Второй мировой войне.
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«В июне мы будем отмечать 75 годовщину начала того, что генерал Дуайт Эйзенхауэр называл «Великим крестовым походом» - союзного освобождения Европы во Второй мировой войне. В день высадки в Нормандии, 6 июня 1944 года 15 тысяч молодых американцев пришли с воздуха, а еще 60 тысяч начали штурм с моря, чтобы спасти нашу цивилизацию от тирании», - сказал президент США.
По его словам, все, что произошло после победы США во Второй мировой войне, благодаря «крови, слезам, смелости и видению американцев предыдущих поколений».
«Когда американские солдаты появились под пасмурным небом Ла-Манша в первые часы начала высадки в 1944 году, они были лишь молодыми ребятами, которым было по 18-19 лет и которые мчались на встречу самой ожесточенной битве в истории войны», - говорил Трамп.
«Они не знали, переживут ли следующий час. Не знали, постареют ли. Но они знали, что Америка должна взять верх. Их причиной была эта страна и еще нерожденные поколения. Почему они это сделали? Ради Америки и ради нас», - добавил он.
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Ностальгическая риторика о Второй мировой войне Трампа очень напоминает заявления лидеров России. СССР часто использовал тему войны, чтобы укрепить свою власть и легитимность. Бывший агент КГБ Владимир Путин продолжил эту традицию, когда стал президентом России.
Путин использует Вторую мировую войну в качестве фактора, который объединяет россиян, а также в своих попытках восстановить чувство национальной гордости после падения СССР. В последние годы тема войны играла важную роль в ностальгической пропаганде Кремля.