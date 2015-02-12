США после Минских соглашений ожидают от России вывода войск и техники из Восточной Украины

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Мы призываем все стороны выполнять обязательства, предусмотренные в сегодняшних и в сентябрьских (Минских) соглашениях полностью и безотлагательно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что после подписанных соглашений должны быть осуществлены немедленные конкретные шаги по выполнению всеми сторонами взятых на себя обязательств.

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"Прекращение огня должно быть имплементировано и соблюдаться. Тяжелое вооружение должно быть отведено из конфликтной зоны, и Россия должна прекратить поддерживать сепаратистов и вывести своих солдат и военную технику из Восточной Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.