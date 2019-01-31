Лидер оппозиции Венесуэлы заявил о вторжении спецназа в его дом

Гуайдо обвинил полицию в оказании давления на него и его семью.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого Европейский парламент признал временным президентом страны, заявил о вторжении в его дом сотрудников сил специального назначения, которые остаются под контролем диктатора Николаса Мадуро.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, сотрудники спецподразделения полиции во время его отсутствия вторглись в дом, где находились его супруга и 20-месячная дочь.

"Я считаю вас ответственным за любую угрозу для моего ребенка", - сказал Гуайдо, добавив, что полицейские спрашивали о его супруге.

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По словам соседей Гуайдо, мужчины, представившиеся членами сил специального назначения, прибыли к воротам дома оппозиционера на белом внедорожнике. Однако, к тому времени, когда журналисты прибыли к дому Гуайдо, их там уже не было.

Соединенные Штаты Америки, которые поддерживают Гуайдо, ранее предупредили режим Мадуро о "серьезных последствиях", если против лидера оппозиции применят силу.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.