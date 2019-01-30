В Израиле мужчина незаметно вынес из алмазной биржи чемодан с бриллиантами (видео)

В помещении находились десятки людей, однако на вора никто не обратил внимания.

В Израиле мужчина вынес из алмазной биржи чемодан с бриллиантами.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В помещении находились десятки людей, однако на вора никто не обратил внимания. На видео видно, как мужчина достает чемодан с драгоценностями из-под стула и убегает. Там были бриллианты на сумму в несколько десятков тысяч долларов.

Вор на бирже не работал. Как его пропустила охрана на входе - сейчас выясняют.