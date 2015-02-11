Массовое ДТП в Южной Корее: разбиты более 60 автомобилей, десятки пострадавших (фото)
08:40, 11 февраля 2015Мир
3133 0
В Южной Корее возле международного аэропорта Инчхон произошло ДТП с участием более 60 транспортных средств, включая школьный автобус.
По предварительным данным в столкновении пострадали по меньшей мере 28 человек. О погибших пока не сообщается. На месте происшествия работают спасатели, передает Росбалт по информации агентства "Ренхап".
Читайте такжеДТП с сыном Луценко будет расследовать прокуратура Киева
В районе инцидента в настоящее время стоит туман, который и мог стать причиной аварии.
Около сотни автомобилей столкнулись на мосту в Южной Корее
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter