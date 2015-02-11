Массовое ДТП в Южной Корее: разбиты более 60 автомобилей, десятки пострадавших (фото)

По предварительным данным в столкновении пострадали по меньшей мере 28 человек. О погибших пока не сообщается. На месте происшествия работают спасатели, передает Росбалт по информации агентства "Ренхап".

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В районе инцидента в настоящее время стоит туман, который и мог стать причиной аварии.