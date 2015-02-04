Российская сторона отказалась сообщить консулу Украины данные погибших в ДТП в Белгородской области

Об этом УНИАН сообщил украинский дипломат, знакомый с ситуацией. "В нарушение ст. 16 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией посольство не было уведомлено о погибших в результате аварии гражданах Украины", - сказал собеседник агентства.

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При этом дипломат подчеркнул, что в Главном управлении МВД России по Белгородской области отказались в оперативном порядке предоставить информацию о погибших и пострадавших гражданах Украины, предложив консульскому должностному лицу посольства обратиться в Алексеевскую центральную районную больницу или в Департамент здравоохранения и социальной защиты Белгородской области.

При этом в полиции по Алексеевскому району и Алексеевка Белгородской области отказались предоставить посольству данные погибших и пострадавших граждан Украины, сославшись на “указание вышестоящих органов”.

В то же время, собеседник агентства отметил, что в Алексеевской центральной районной больнице также отказались предоставить информацию о пострадавших, а в Департаменте здравоохранения и социальной защиты Белгородской области посоветовали за получением необходимых данных обратиться в Главное управление МВД Российской Федерации по Белгородской области или направить обращение на имя губернатора Белгородской области.

По словам дипломата, особо цинично выглядят слова российских представителей власти: "При чем тут посольство Украины, если это граждане из Луганска, какое Вы имеете к ним отношение".

Как сообщал УНИАН, по информации посольства Украины в РФ, сегодня около 6.00 часов по киевскому времени на трассе "Белгород-Павловск" возле города Алексеевка Белгородской области произошло столкновение грузовика КамАЗ с пассажирским микроавтобусом "Мерседес" украинской регистрации.

По предварительным данным, в результате аварии погибли 11 человек. Еще 5 человек госпитализированы в Алексеевскую центральную районную больницу.