США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы

США будут выдавать временные лицензии, которые позволят проводить некоторые транзакции с PDVSA.

Власти США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA.

Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы продолжим раскрывать коррупцию Мадуро и его приспешников, и наши действия означают, что они больше не смогут присваивать себе активы венесуэльского народа", - приводит его слова агентство.

Однако министр финансов Стивен Мнучин пояснил, что администрация США будет выдавать временные лицензии, которые позволят проводить некоторые транзакции с PDVSA.

Читайте также"Их там нет": у Путина отреагировали на сообщение об отправке российских наемников в Венесуэлу

Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании дочка - нефтеперерабатывающий оператор Citgo Petroleum в США - сможет продолжить работу при условиях, что полученные ею деньги не будут направляться Мадуро и его окружению. По словам Мнучина, Citgo - собственность "Венесуэлы и настоящих лидеров страны".

PDVSA является крупнейшим источником доходов в Венесуэле и владеет американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum, самым важным иностранным активом Венесуэлы. Американские чиновники заявили, что санкции против PDVSA направлены на то, чтобы помешать правительству Николаса Мадуро откачать средства из нефтяной компании.

По словам Болтона, США заблокируют $7 млрд в активах PDVSA, а также более $11 млрд потерянных экспортных поступлений. Мнучит уточнил, что Citgo в Соединенных Штатах сможет продолжить работу при условии, что средства будут поступать на заблокированные счета.

Ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, объявил, что приступает к формированию нового руководства нефтяной компании PDVSA. По его словам, это необходимо, чтобы сохранить зарубежные активы в собственности Венесуэлы.​

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.