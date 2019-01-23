"Для Беларуси наступают черные дни": политолог рассказал о путинском ультиматуме Лукашенко

Россия намерена интегрировать Беларусь, считает эксперт.

Попытки присоединения Беларуси к России предпринимаются регулярно. Но в последний раз Александру Лукашенко фактически был поставлен ультиматум: хватит играть в прятки.

Об этом в своей колонке для сайта «Главред» директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

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По его прогнозу, сейчас Россия будет принуждать Лукашенко создать единую с РФ банковскую систему, единый денежный эмиссионный центр, будет требовать полного перехода на рубль, а также в единую правовую систему: с единым судом, единой прокуратурой, единым таможенно-территориальным пространством. И при этом, как считает эксперт, Россия полностью возьмет под контроль внешние границы Беларуси и выставит своих пограничников, таможенников и т.д.

«Естественно, батька перепугался. Для него все это смерти подобно. Да, ему могут сказать: "Пожалуйста, ты можешь вечно быть президентом". Но при этом он полностью утратит контроль над финансово-экономической, правовой и внешней системой безопасности Беларуси. Он понимает, что это страшная угроза для него, потому и начал "крутить педали назад". Но у Лукашенко ничего не выйдет. Очевидно, что он уже абсолютно не нужен Путину, и в Москве сейчас разрабатывается план, как устранить батьку, чтобы, не полностью поглотив Беларусь, присоединить ее к России, чтобы выйти на западные границы», – пишет Соскин.

Политолог уверен: для того, чтобы сохранять Российскую Федерацию, держать в покорности внутренние республики и края, Путину необходимо поглотить Беларусь.

«Плюс это повысит потенциал России в противостоянии и борьбе против Украины. Ведь таким образом Россия окружит нашу страну еще и с севера», – отметил эксперт.

«Одним словом, для Беларуси и ее народа наступают черные дни. Но они сами виноваты: они предпочли быть рабами, захотели, чтобы ими руководил колхозный председатель, вот и получили… Так что, народ Беларуси ждут тяжелые времена в 2019 году», – резюмировал Соскин.