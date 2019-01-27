Замминистра из правительства Косово погиб на горнолыжном курорте (видео)
15:33, 27 января 2019Мир
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Чиновник погиб из-за схода лавины на курорте Березовица, в 80 километрах от Приштины.
Снежная лавина убила замминистра правительства Косово / Скриншот - Youtube, Kosova Press
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сообщил о гибели высокопоставленного правительственного чиновника Ариана Даци в результате схода лавины на горнолыжном курорте.
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Как сообщает The NY Times, об этом премьер Косово сообщил в Facebook. Заместитель министра по делам диаспоры Ариан Даци погиб на курорте Березовица, в 80 километрах от Приштины. Друзья чиновника, находившиеся вместе с ним, получили травмы.
Харадинай выразил соболезнования отцу погибшего – экс-спикеру парламента Косово Нексхату Даци.
Ранее в Раховском районе Закарпатской области под снежную лавину попали трое туристов, один из них погиб.
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