Замминистра из правительства Косово погиб на горнолыжном курорте (видео)

Чиновник погиб из-за схода лавины на курорте Березовица, в 80 километрах от Приштины.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай сообщил о гибели высокопоставленного правительственного чиновника Ариана Даци в результате схода лавины на горнолыжном курорте.

Читайте такжеВ Бразилии из-за прорыва дамбы погибли 34 человека

Как сообщает The NY Times, об этом премьер Косово сообщил в Facebook. Заместитель министра по делам диаспоры Ариан Даци погиб на курорте Березовица, в 80 километрах от Приштины. Друзья чиновника, находившиеся вместе с ним, получили травмы.

Харадинай выразил соболезнования отцу погибшего – экс-спикеру парламента Косово Нексхату Даци.

Ранее в Раховском районе Закарпатской области под снежную лавину попали трое туристов, один из них погиб.