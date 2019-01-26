Сенат и Палата представителей США одобрили законопроект о прекращении "шатдауна"

Законопроект не предусматривает выделения дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Сенат и Палата представителей США единогласно приняли законопроект о прекращении шатдауна до 15 февраля и передали его на подпись президенту Трампу.

Законопроект не предусматривает выделения дополнительных средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на АР.

"Президент подумал, что может сломать демократов, но он этого не сделал, и я надеюсь, что это урок для него", - сказал лидер демократов Сената Чак Шумер, комментируя предложение Трампа возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила: "Наше единство - наша сила. И это то, что может недооценить президент".

В то же время Трамп допустил что шатдаун может продолжиться после 15 февраля.

Читайте такжеТрамп заявил о временном прекращении "шатдауна"

"Если мы не получим честную сделку от Конгресса, правительство будет или закрыто 15 февраля снова, или я буду использовать полномочия, предоставленные мне согласно законам и Конституции США для решения этой чрезвычайной ситуации", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предложил возобновить работу правительства в течение трех недель до 15 февраля, так и не заставив демократов выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Решение Трампа позволяет Конгрессу быстро передать счета на расходы, которые президент подпишет, чтобы возобновить работу федеральных агентств до 15 февраля и выплатить зарплаты 800 тысячам федеральных работников, которые были вынуждены уйти в отпуска или работали бесплатно в течение 35 дней.