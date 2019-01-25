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Трамп не выполняет последние санкции против России

15:58, 25 января 2019
Мир
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Трамп не спешит наказывать Россию за применение химического оружия / Facebook/The White House

Администрация президента Дональда Трампа почти три месяца уклонялась от выполнения санкций против России, которые были введены Конгрессом для того, чтобы наказать ее за попытку отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

В Госдепартаменте сказали телеканалу NBC News, что санкции будут «воплощены согласно законных требований». Но при этом в ведомстве не сказали, когда именно это произойдет.

«В этом законе о санкциях не установлено крайних сроков», - сообщили в Госдепартаменте, пишет Newsweek.

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Предыдущий пакет санкций, связанный с отравлением Скрипаля, был имплементирован в прошлом августе. Но это произошло лишь после того, как конгрессмены от Республиканской партии заставили администрацию Трампа признать, что Москва нарушила «Закон о контроле химического и биологического оружия и запрете его военного применения». Когда эти санкции были выполнены, Москва получила три месяца на то, чтобы доказать, что она исполняет закон.

В ноябре в Белом доме сказали, что Россия до сих пор нарушает требования. Поэтому ее обложат дополнительными санкциями.

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Но несмотря на усилия конгрессменов-республиканцев, Трамп не продвинулся вперед с новым пакетом карательных мер для Кремля. Зато его команда пытается снять санкции с российского олигарха Олега Дерипаски, связанного с правительством России и его кампанией по влиянию на исход американских выборов.

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Теги: #Трамп#США#Россия#санкции