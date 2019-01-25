Трамп не выполняет последние санкции против России

В Госдепартаменте утверждают, что якобы это не обязательно нужно делать сейчас.

Администрация президента Дональда Трампа почти три месяца уклонялась от выполнения санкций против России, которые были введены Конгрессом для того, чтобы наказать ее за попытку отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

В Госдепартаменте сказали телеканалу NBC News, что санкции будут «воплощены согласно законных требований». Но при этом в ведомстве не сказали, когда именно это произойдет.

«В этом законе о санкциях не установлено крайних сроков», - сообщили в Госдепартаменте, пишет Newsweek.

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Предыдущий пакет санкций, связанный с отравлением Скрипаля, был имплементирован в прошлом августе. Но это произошло лишь после того, как конгрессмены от Республиканской партии заставили администрацию Трампа признать, что Москва нарушила «Закон о контроле химического и биологического оружия и запрете его военного применения». Когда эти санкции были выполнены, Москва получила три месяца на то, чтобы доказать, что она исполняет закон.

В ноябре в Белом доме сказали, что Россия до сих пор нарушает требования. Поэтому ее обложат дополнительными санкциями.

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Но несмотря на усилия конгрессменов-республиканцев, Трамп не продвинулся вперед с новым пакетом карательных мер для Кремля. Зато его команда пытается снять санкции с российского олигарха Олега Дерипаски, связанного с правительством России и его кампанией по влиянию на исход американских выборов.