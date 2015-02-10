ЕС отложил санкции против России, чтобы дать шанс дипломатии - Могерини

Об этом заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, сообщает Радио Свобода.

По ее словам, это решение было обсуждено с представителями стран так называемого «нормандского формата» - Украины, России, Франции и Германии.

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«Мы обсудили и приняли список дополнительных санкций, который состоит из 19 физических и 9 юридических лиц, которые попадут под заморозки активов и визовые запреты, как и было решено во время нашей встречи 10 дней назад. Для того, чтобы дать шанс для наших дипломатических усилий, максимум шансов для успеха, мы единогласно решили отложить введение этих мер до понедельника, 16 февраля, поскольку верим, что это наш долг сделать эту попытку и дать этот шанс», - отметила Могерини.

Сегодня министры иностранных дел стран ЕС одобрили расширение списка санкций в связи с украинским конфликтом, но договорились подождать с выполнением решения до 16 февраля.