Россия нарушила почти каждое обязательство, которое она взяла Минскими соглашениями - Обама

Президент США Барак Обама отмечает, что Россия вместо выведения войск посылает в Украину еще больше танков и тяжелой артиллерии.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне. (Прямая трансляция мероприятия происходила на сайте Белого дома).

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"Четко понятно, что они нарушили почти каждое обязательство, которое они взяли Минскими соглашениями, - вместо выведения войск из восточной Украины российские силы продолжают проводить операции там, тренировать сепаратистов и помогают координировать нападения. Вместо выведения своих войск Россия направила еще больше танков, бронетранспортеров и тяжелой артиллерии", - сказал Обама.

Президент Соединенных Штатов отметил, что террористы при поддержке РФ захватили еще больше территории на Донбассе, обстреливают жилые районы, уничтожают села и вынудили большое количество украинцев покинуть свои дома.