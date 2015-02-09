СМИ: В Москве арестован за шпионаж служащий ЧФ РФ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Скотникову.

"Лефортовский суд 31 января удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на два месяца Сергея Минакова", - сказала собеседница агентства.

Минаков обвиняется по статье 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы.

Читайте также​Подозрения в терроризме и шпионаже предъявлены 41 гражданину РФДело в отношении Минакова имеет гриф "секретно".

В России участились случаи ареста по обвинениям в госизмене и шпионаже.

23 января сообщалось, что в московском СИЗО «Лефортово» более полугода находятся двое граждан Украины, которых обвиняют в шпионаже. Один из них - 72-летний Юрий Солошенко, бывший директор полтавского оборонного завода "Знамя".

29 января по обвинению в государственной измене была задержана домохозяйка, мать семерых детей Светлана Давыдова, которая якобы позвонила в апреле в украинское посольство, сообщив об отправке российских войск в Украину.

3 февраля под общественным давлением ее отпустили на подписку о невыезде.

Сегодня суд продлил арест обвиняемого в шпионаже и госизмене сотрудника пресс-службы Московского патриархата.