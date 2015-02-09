В России продлили арест обвиняемому в госизмене сотруднику пресс-службы Московского патриархата

Об этом сообщает сайт радиостанции Эхо Москвы.

Как утверждает следствие, Петрин передавал информацию о деятельности РПЦ.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Семья Петрина уверена в том, что он никогда не был связан с американской разведкой.

Читайте такжеРоссиянку обвинили в госизмене в пользу УкраиныКак пишет издание Коммерсант, брат Петрина сообщил, что в течение двух лет - с 2011 по 2013 - тот работал в ФСБ и уволился из-за конфликта с начальством, которому якобы не нравилась его излишняя активность на службе.

Однако, по версии брата, после увольнения Петрин якобы продолжил контрразведывательную деятельность и разоблачил некую агентурную сеть в РПЦ, работавшую на США, после чего его арестовали в июне 2014 года.

Также Алексей Петрин заявил, что его брата после ареста пытали сотрудники ФСБ, добиваясь "самооговора".