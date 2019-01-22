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Помпео в Давосе: США надеются, что Россия вернется на правильный курс

19:39, 22 января 2019
Мир
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Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что Россия "вернется на правильный курс". Об этом он сказал во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, которое транслировалось на сайте форума.

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Он ответил отрицательно на вопрос о том, обречены ли США и Россия на соперничество в духе холодной войны.

"Эти две страны являются крупнейшими обладателями ядерного потенциала в мире. В этом отношении Россия является грозной державой. Мы понимаем это и должны обеспечить проведение переговоров, чтобы иметь возможность предотвращать как распространение ядерного оружия, так и риски, связанные с обладанием им", - добавил Помпео.

Госсекретарь США рассчитывает, что "Россия начнет менять свое поведение". Он уточнил, что, в частности, имеет в виду агрессию против Украины и вмешательство в выборы в США и в других странах.

Он добавил, что России и США не обязательно всегда быть антагонистами. Госсекретарь подчеркнул, что для улучшения отношений между странами РФ нужно изменить свое поведение. 

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Швейцарию из-за ситуации с частичной остановкой правительства в США в связи с отсутствием утвержденного финансирования, так называемый «шатдаун».

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Теги: #Давос#Майк Помпео