Помпео в Давосе: США надеются, что Россия вернется на правильный курс

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию "грозной державой".

Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что Россия "вернется на правильный курс". Об этом он сказал во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, которое транслировалось на сайте форума.

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Он ответил отрицательно на вопрос о том, обречены ли США и Россия на соперничество в духе холодной войны.

"Эти две страны являются крупнейшими обладателями ядерного потенциала в мире. В этом отношении Россия является грозной державой. Мы понимаем это и должны обеспечить проведение переговоров, чтобы иметь возможность предотвращать как распространение ядерного оружия, так и риски, связанные с обладанием им", - добавил Помпео.

Госсекретарь США рассчитывает, что "Россия начнет менять свое поведение". Он уточнил, что, в частности, имеет в виду агрессию против Украины и вмешательство в выборы в США и в других странах.

Он добавил, что России и США не обязательно всегда быть антагонистами. Госсекретарь подчеркнул, что для улучшения отношений между странами РФ нужно изменить свое поведение.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Швейцарию из-за ситуации с частичной остановкой правительства в США в связи с отсутствием утвержденного финансирования, так называемый «шатдаун».