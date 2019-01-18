Стена раздора: Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за шатдауна

Поездка делегации США на Всемирный экономический форум в Давосе отменена в связи с частичным закрытием правительства США.

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Отмечается, что такое решение было принято из-за шатдауна - временной приостановки финансирования федеральных учреждений, в связи с тем, что бюджет не был утвержден.

Как сообщал УНИАН, около четверти работников федерального правительства не работают, пока бюджет не будет согласован. 800 тысяч сотрудников не получают зарплату. В прошлую пятницу госслужащие - в том числе охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР не получили свою первую в этом году зарплату.

Тем временем президент Трамп успокоил спекуляции относительно того, что он собирается объявить чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и получить необходимые деньги.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из его ключевых предвыборных обещаний. Трамп сказал, что чрезвычайное положение мог бы быть "легким выходом", однако он предпочитает, чтобы эту проблему решил Конгресс.