Лидер Приднестровья заявил, что хочет независимости в составе России и не против ЕС

Красносельский считает, что его республика "энергетически очень самодостаточная", потому что там проходит газовая труба, через которую Россия поставляет топливо на Балканы.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в будущем хочет видеть республику независимой, а позже в составе России.

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Об этом он заявил в интервью ЕвроПравде. "Наш путь в любом случае – это независимость Приднестровья. С последующим вхождением в состав РФ", - сказал Красносельский.

В то же время он подчеркнул, что будет ошибкой считать, что Приднестровье – против Евросоюза.

"Мы не против ЕС, просто каждому свое. ЕС создал систему, которая исключает военные конфликты на его территории, и это очень хорошо. Только ради этого я буду выступать за единство Евросоюза, если меня спросят", - отметил Красносельский.

Он также рассказал, что доля ЕС в экспорте Приднестровья составляет 36% и это наибольший показатель. Доля РФ составляет всего 10%.

Однако Россия доплачивает пенсии местным пенсионерам, а также позволяет Приднестровью отбирать газ из транзитной трубы без оплаты за него.

Красносельский считает, что его республика "энергетически очень самодостаточная", потому что там проходит газовая труба, через которую Россия поставляет топливо на Балканы.

"Мы гарантируем транзит газа, и нам Россия платит определенную сумму денежных средств в газе, около $25 млн. Это бизнес. Долги накапливаются на коммерческом предприятии "Молдовагаз". Поскольку это коммерция, то пусть владельцы и разбираются (одним из владельцев является администрация Приднестровья. – ред.). А когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи, как признанное государство. Просто сейчас – пока мы не субъект международного права – другой формулы не существует", - сказал он.