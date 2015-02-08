В США в результате стрельбы убиты пятеро человек

Об этом сообщает в субботу, 7 февраля, Associated Press со ссылкой на местную полицию, пишет Лента.ру.

Инцидент произошел в городе Дугласвилл, расположенном в 32 километрах к западу от Атланты, около 15:00 по местному времени. Среди убитых, по словам шерифа округа Дуглас Гленна Дэниэла, есть ребенок.

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