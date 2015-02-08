В США в результате стрельбы убиты пятеро человек
10:26, 08 февраля 2015Мир
0 0
Пять человек убиты, еще двое ранены в результате стрельбы, произошедшей в американском штате Джорджия.
REUTERS
Об этом сообщает в субботу, 7 февраля, Associated Press со ссылкой на местную полицию, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел в городе Дугласвилл, расположенном в 32 километрах к западу от Атланты, около 15:00 по местному времени. Среди убитых, по словам шерифа округа Дуглас Гленна Дэниэла, есть ребенок.
Читайте такжеВ США мужчина открыл стрельбу в больницеИмена преступника и его жертв пока не называются. Среди раненых, доставленных в больницу, — сам стрелявший. Мотивы преступления устанавливаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter