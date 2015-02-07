Решение США об оружии для Украины будет зависеть от успеха мирных переговоров - Могерини

США еще не приняли решение о поставках оружия Украине, оно будет зависеть от способности европейских лидеров обеспечить успех мирных переговоров.

Об этом сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в комментарии газете La Repubblica, передает Украинская правда.

"Если уж мы занимаемся поиском политического решения на высшем уровне, как это делаем мы, то обеспечение оружием одной из сторон мне не кажется очень последовательным жестом" - сказала она.

По ее словам, поставки оружия - это всегда двустороннее решение и на европейской арене она не видит подобных толчков. Что же до США, то многое будет зависеть от усилий по мирному урегулированию европейской стороны.

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"В США это еще обсуждается, решение не принято. Многое будет зависеть от нашей способности найти мирное решение этого кризиса. Однако возможности военного решения не существует", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

"Решение об увеличении усилий для поиска политического решения кризиса было принято единогласно. Мы с США находимся в постоянном контакте и даже американская сторона убеждена, что выход может быть только дипломатический" - подчеркнула Могерини.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз поддерживает инициативы президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса на востоке Украины.