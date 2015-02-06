В России предлагают повысить пенсионный возраст до 63 лет

Министр финансов Антон Силуанов предложил значительно повысить пенсионный возраст: с 55 лет до 63 лет для женщин и с 60 лет до 63 лет для мужчин. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщает Дождь со ссылкой на агентство Bloomberg.

Главная причина возможного повышения пенсионного возраста, по словам Силуанова, — это проблемная экономическая ситуация в стране. Именно девальвация рубля заставляет государство пересматривать социальные расходы.

«Важно понимать, что для того, чтобы иметь возможность и ресурсы предлагать социальную поддержку наиболее уязвимой и нуждающейся в государственной поддержке (категории населения), нужно прежде всего достигнуть устойчивого экономического роста», — сказал он.

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Силуанов предложил увеличивать пенсионный возраст постепенно по шесть месяцев до тех пор, пока он не дойдет до отметки в 63 года.

Bloomberg отмечает, что в России — один из самых низких пенсионных возрастов в мире. Для женщин он начинается в 55 лет, для мужчин — в 60 лет.

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Министр финансов уже предлагал повысить пенсионный возраст. По его словам, на обеспечение баланса пенсионной системы в России тратится более 1 триллиона рублей (за какой период, он не уточнил). Без решения вопроса о пенсионном возрасте сбалансировать пенсионную систему будет невозможно, подчеркнул министр.