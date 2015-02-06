Мэр российского города пошутил о кризисе: "Пойдет крапива – будет легче"
17:16, 06 февраля 2015Мир
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Мэр Вологды Евгений Шулепов предложил жителям региона есть крапиву.
Мэр Вологды предложил жителям региона есть крапиву / vologda-portal.ru
Такое заявление чиновник сделал в ходе заседания городского антикризисного штаба, сообщает Лента.ру со ссылкой на FlashNord.
«Соглашение о ценообразовании позволит нам стабилизировать цены на продукты питания. Нужно помочь населению справиться с этой ситуацией и пережить это тяжелое время. Понятно, что придет весна — пойдет крапива, и будет легче. Но до весны еще дожить надо», — заявил Шулепов.
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