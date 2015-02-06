Мэр российского города пошутил о кризисе: "Пойдет крапива – будет легче"

Такое заявление чиновник сделал в ходе заседания городского антикризисного штаба, сообщает Лента.ру со ссылкой на FlashNord.

«Соглашение о ценообразовании позволит нам стабилизировать цены на продукты питания. Нужно помочь населению справиться с этой ситуацией и пережить это тяжелое время. Понятно, что придет весна — пойдет крапива, и будет легче. Но до весны еще дожить надо», — заявил Шулепов.

Читайте такжеРоссиянам могут запретить брать валютные кредитыПозже в пресс-службе городской администрации уточнили, что слова главы администрации — «это только шутка, сказанная во время выступления».