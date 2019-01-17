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Парламент Британии рассмотрит "план Б" по поводу Brexit 29 января

14:03, 17 января 2019
Мир
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Мэй заявила, что начала встречаться с лидерами оппозиционных партий о Brexit / фото Flickr/freeimage4life

Британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование относительно так называемого "плана Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Об этом сообщила в четверг лидер Палаты общин Андреа Ледсом, информирует "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов ранее на этой неделе. Ледсом заявила, что премьер-министр внесет предложение и сделает заявление о своих следующих шагах в понедельник.

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"В течение вторника, 29 января, состоится дискуссия относительно этого предложения при условии согласия палаты", - сказала Ледсом.

В четверг премьер-министр Тереза Мэй заявила, что начала встречаться с лидерами оппозиционных партий о Brexit и призвала политиков найти консенсус относительно условий выхода Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что власти Британии готовится отложить Brexit.

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