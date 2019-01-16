Власти Британии готовятся отложить Brexit

Ранее экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон поддержал британского премьера Терезу Мэй, отметив, что теперь у нее есть возможность добиться более выгодной сделки по Brexit с ЕС.

Британские министры сообщили представителям бизнес-кругов, что законодатели готовят ходатайство с требованием отложить выход Великобритании из состава Европейского союза (ЕС).

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Источник подчеркнул, что законодатели делают «хорошую работу», чтобы продемонстрировать понимание сложившейся ситуации, однако, добавил он, «никто не знает», что сейчас происходит. Он также порекомендовал подождать реакции британского парламента.

Ранее экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон поддержал британского премьера Терезу Мэй, отметив, что теперь у нее есть возможность добиться более выгодной сделки по Brexit с ЕС.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства по выходу из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Правительство Британии теперь в течение трех дней должно представить свой план дальнейших действий, а дальше есть 5 вариантов развития событий: Brexit без соглашения, новые переговоры с ЕС, всеобщие выборы в Британии, повторный референдум и голосование за отставку правительства. Крупнейшая британская оппозиционная партия при поддержке партии-участника коалиции инициирует голосование за недоверие правительству Терезы Мэй.