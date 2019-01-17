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В результате атаки на отель в Кении погиб 21 человек

01:01, 17 января 2019
Мир
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции. По словам генерального инспектора полиции Джозефа Бойнне, число погибших в результате атаки увеличилось до 21, среди них был один полицейский.

Сообщается, что за помощь боевикам были задержаны двое подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».

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Теги: #теракт#жертвы