В результате атаки на отель в Кении погиб 21 человек

Сообщается, что за помощь боевикам были задержаны двое подозреваемых.

В результате нападения боевиков на отель в Найроби в Кении погиб 21 человек, среди которых есть иностранцы.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции. По словам генерального инспектора полиции Джозефа Бойнне, число погибших в результате атаки увеличилось до 21, среди них был один полицейский.

Сообщается, что за помощь боевикам были задержаны двое подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, ответственность за нападение взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб».