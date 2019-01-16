Провал соглашения по Brexit: лидеры ЕС прокомментировали решение парламента Британии

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем заявлении подчеркнул, что результат сегодняшнего голосования увеличил риск хаотичного Brexit.

Лидеры ЕС выразили сожаление по поводу провала соглашения о Brexit и требуют от правительства Британии немедленных объяснений его дальнейших намерений.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление лидеров 27 государств ЕС.

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"27 членов ЕС останутся едиными и ответственными, как это было в течение всего процесса и постараются уменьшить вред, причиненный Brexit. Мы сожалеем из-за результата голосования и призываем правительство Британии прояснить его намерения и следующие шаги как можно скорее", - говорится в заявлении лидеров ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в своем заявлении подчеркнул, что результат сегодняшнего голосования увеличил риск хаотичного Brexit, передает "Европейская правда".

"Хотя мы и не хотим такого развития событий, Еврокомиссия будет продолжать кризисную работу, для того чтобы обеспечить готовность ЕС (к такому сценарию)", - говорится в заявлении.

Юнкер также требует от Лондона прояснить его намерения.

"Время уже почти вышло", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства по выходу из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

Правительство Британии теперь в течение трех дней должно представить свой план дальнейших действий, а дальше есть 5 вариантов развития событий: Brexit без соглашения, новые переговоры с ЕС, всеобщие выборы в Британии, повторный референдум и голосование за отставку правительства.

Крупнейшая британская оппозиционная партия при поддержке партии-участника коалиции инициирует голосование за недоверие правительству Терезы Мэй.