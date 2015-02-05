НАТО срочно создаст шесть межнациональных подразделений командования и контроля - решение Совета
НАТО немедленно создаст шесть межнациональных подразделений командования и контроля.
Они будут созданы в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Румынии, сообщил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по результатам заседания министров обороны НАТО генсек Йенс Столтенберг.
”В условиях кризиса они будут гарантировать, что национальные силы и силы НАТО союзников будут способны действовать как одно целое с нуля”, - пояснил он задачи этих подразделений.
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Кроме того, они будут способствовать быстрому развертыванию, будут поддерживать планирование для коллективной обороны и помогут координировать обучение и тренировки. ”Эти подразделения будут созданы из персонала НАТО и принимающей страны и будут находиться там на постоянной основе”, - детализировал Столтенберг.