НАТО срочно создаст шесть межнациональных подразделений командования и контроля - решение Совета

Они будут созданы в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Румынии, сообщил в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по результатам заседания министров обороны НАТО генсек Йенс Столтенберг.

”В условиях кризиса они будут гарантировать, что национальные силы и силы НАТО союзников будут способны действовать как одно целое с нуля”, - пояснил он задачи этих подразделений.

Читайте такжеНАТО увеличит силы реагирования до 30 тысяч военных

Кроме того, они будут способствовать быстрому развертыванию, будут поддерживать планирование для коллективной обороны и помогут координировать обучение и тренировки. ”Эти подразделения будут созданы из персонала НАТО и принимающей страны и будут находиться там на постоянной основе”, - детализировал Столтенберг.