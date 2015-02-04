Штайнмайер: причин для отказа от выполнения Минских соглашений нет

Об этом сообщает Министерство иностранных дел ФРГ со ссылкой на интервью Штайнмайера изданию Nurnberger Nachrichten.

"Нет причины для того, чтобы отказываться от обязательств, под которыми все стороны в конфликте - не только Украина и Россия, но также и сепаратисты, - подписались... ", - сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос, возможно ли, по его мнению, спасти Минские соглашения.

По его убеждению, ключевым является то, что, имея прочное основание в виде Минских соглашений, на которое обе стороны могут ссылаться, они должны действовать в соответствии с определенными соглашениями рамками.

"Я думаю, что было бы неверным решением сейчас выбросить за борт то, о чем мы договаривались, только потому, что процесс имплементации идет не по плану", - отметил Штайнмайер.

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Как сообщал УНИАН, 31 января в Минске состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей боевиков. В переговорах принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, представители «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего, а также лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Кучма после переговоров заявил, что террористы сорвали консультации с планом выполнения Минских договоренностей. Подписанты соответствующих документов, лидеры «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницкий, в Минск не приехали.

«Встреча участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе завершилась безрезультатно, поскольку представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» потребовали пересмотреть мирные соглашения», - говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров в Минске.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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19 сентября в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, по результатам которого был подписан меморандум. Документ состоит из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Кроме того, РФ должна вывести с территории Украины свои войска, закрыть границу, а также прекратить поставлять оружие и военную технику боевикам.

Первые договоренности о прекращении огня были достигнуты на заседании контактной группы 5 сентября.

Однако РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.