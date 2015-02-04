В Германии заявляют, что предоставление Украине оружия может ухудшить ситуацию на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что предоставление западными странами Украине оружия может ухудшить ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел ФРГ со ссылкой на интервью Штайнмайера изданию Nurnberger Nachrichten.

В частности, немецкий министр отметил, что уже больше года он пытается с партнерами сделать все, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины.

"После всего того, что мы пережили в последнее время, я уверен, что этот конфликт в любом случае не может быть урегулирован военным способом, если мы хотим поддерживать территориальную целостность Украины", - отметил Штайнмайер.

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Вместе с тем, по его словам, никто не скрывает, что уже было много неудач в тех усилиях, которые были призваны разрешить ситуацию на востоке Украины, которая сейчас является крайне опасной.

По убеждению Штайнмайера, "надеяться, что больше оружия поможет урегулировать конфликт, является свидетельством полного игнорирования реальности на востоке Украины. В худшем случае это может в дальнейшем привести к продолжению и так уже очень насильственного конфликта", - считает глава немецкого внешнеполитического ведомства.